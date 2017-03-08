أرامكو: 16.5 مليار ريال استثمارات بمدينة صناعية للطاقة

توقع مسؤول في " #أرامكو" أن يصل حجم الاستثمارات في مدينة صناعية جديدة للطاقة في المنطقة الشرقية "بقيق" إلى 16.5 مليار ريال ، مضيفا أن قيمة الاستثمارات في مجمع رأس الخير لتصليح وبناء السفن تبلغ قرابة 22 مليار ريال .

وكان مسؤولون قد ذكروا أن تكلفة مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية ستصل إلى 5 مليارات دولار، علما أن أرامكو تطور هذا المشروع بالتعاون مع شركاء أجانب.

يشار إلى أن أرامكو أطلقت مبادرة تدعى بـ In-Kingdom Total Value Add لمضاعفة نسبة المنتجات المرتبطة بـ #الطاقة التي يتم تصنيعها محليا إلى 70% من إجمالي الإنفاق بحلول عام 2021.