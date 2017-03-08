أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية نهاية مارس

حددت وزارة الإسكان السعودية الموعد النهائي لإصدار فواتير رسوم الأراضي غير المطورة الخاضعة للنظام، التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر وأكثر قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤول في وزارة الإسكان، إن إصدار الفواتير سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بعد فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتعتزم وزارة الإسكان تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق الخدمات الإلكترونية، عبر خدمة سداد، أو عبر خدمات الأون لاين التابعة للمصارف، فيما أضافت الوزارة 8 خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

وتتمثل تلك الخدمات في: طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، مشيرة إلى أن هناك 4 وسائل يتم فيها تزويد صاحب الأرض الخاضعة للرسوم بالفاتورة، تتمثل في "رسالة نصية على الرقم المسجل في أبشر، والبريد السعودي، والبريد الإلكتروني، إشعاره في حسابه بالنظام".

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في النظام للأراضي.

وأكدت الوزارة أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل أصحاب الأراضي في مكة المكرمة، معتبرة أن هذا الرقم مشجع مقارنة بفترة التسجيل، ولافتة إلى أن انتهاء التسجيل سيكون مع بداية ذي القعدة من العام الهجري الجاري.