الخطوط القطرية: لن نتسلم طائرات "A320‬ نيو" من إيرباص

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الناقلة لن تتسلم أي طائرات إيرباص ‭‭A320‬‬ - نيو هذا العام حيث تتطلع لتحديث طلبيتها إلى طرز أكبر حجما.



ورفضت الخطوط القطرية تسلم طائراتA320 نيو من إيرباص منذ ديسمبر 2015 بسبب مشكلات في أداء المحرك.



وأضاف أن هناك حاليا تأخير بنحو 10 طائرات في تسليمات إيرباص من بينها طائراتA320 - نيو وطائرات‭‭A350‬‬ عريضة البدن.



وتريد الناقلة الخليجية استبدال طلبيتها لشراء 50 طائرة من عائلةA320 - نيو التي تتضمن طائرات‭‭A319‬‬ و‭‭A320‬‬ و‭‭ A321‬‬ بطائرات جميعها من طراز ‭‭A321‬‬ نيو.



وقال متحدث باسم إيرباص لرويترز "نعمل مع عملائنا لتسليم الطائرات بما يضمن أقصى درجات الرضا."



وامتنع الباكر وإيرباص كل على حدة عن التعليق على مسألة تغيير الطلبية.