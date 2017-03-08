الكويت: التزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج بلغ 140% بفبراير

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 140 % في فبراير، في حين بلغت نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك ما بين 50 و60%.

وأوضح المرزوق، للصحفيين في البرلمان، أن "السعودية خفضت أكثر من حصتها، تطوعا منها لزيادة الثقة في موضوع الخفض".

ووصف نسبة التزام دول أوبك "بالممتازة جدا" ونسبة التزام دول خارج أوبك "بالمقبولة".

وأضاف أن هناك ارتياحا لدى دول أوبك تجاه الأسعار الحالية التي وصفها "بالمستقرة".



وقلصت روسيا إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يناير وتخطط لتقليص الإنتاج أكثر ليصل حجم الخفض إلى 300 الف برميل يوميا في موعد أقصاه نهاية أبريل.

ومن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين في الكويت في 26 من مارس، وسيكون هذا الاجتماع الثاني بعد أن التقى الوزراء في فيينا في يناير لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق.

وأوضح المرزوق أن وزراء السعودية وروسيا والكويت وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا سيحضرون الاجتماع بالإضافة للأمين العام لمنظمة "أوبك".



وأشار إلى أن اجتماع الوزراء سيناقش تقرير اللجنة الفنية التي ستجتمع في 24 مارس.