المزروعي: الإمارات ستسرع خفض إنتاج النفط في يونيو

صرح وزير الطاقة الإماراتي #سهيل_المزروعي بأن بلاده تسرع من وتيرة خفض إنتاج #النفط ، ومن المتوقع أن تفي بالتزامها بخفض الإنتاج بواقع 139 ألف برميل يوميا بحلول يونيو.



وقال المزروعي، على هامش مؤتمر منعقد في هيوستون، إن بلاده خفضت إنتاجها الشهر الماضي بمقدار يزيد عما فعلت في يناير في إطار الالتزام باتفاق بتقليل الإمدادات بحيث تقترب أكثر من الطلب.



ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة #أوبك وانضمت إليه دول من خارجها مثل روسيا وقازاخستان إلى خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.



وتبلغ مدة الاتفاق 6 أشهر وبدأ سريانه في الأول من يناير.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" #محمد_باركيندو إن أي قرار لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك لما بعد يونيو ينبغي أن يتضمن استمرار مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة.



وأشار باكيندو إلى أن المنظمة أجرت محادثات في الأيام الأخيرة مع منتجي #النفط_الصخري والمسؤولين التنفيذيين بصناديق التحوط، موضحا أنها المرة الأولى التي تعقد فيها أوبك اجتماعات ثنائية من هذا النوع.

