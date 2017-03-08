هل يتخارج "كريدي أغريكول" من السعودي الفرنسي؟

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن بنك "كريدي أغريكول" الذي يمتلك حصة في بنك " #السعودي_الفرنسي"، قد تقدم بالتخارج وبيع حصته في البنك" السعودي الفرنسي" ، مشيراً إلى أنه قد تصل قيمة هذه الحصة إلى 2.4 مليار دولار.

يذكر أن هذه المعلومات هي بحسب "بلومبيرغ"، ولم يتم الإعلان رسمياً من بنك كريدي أغريكول عن نيته في التخارج.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز إن كريدي أغريكول كلف جي بي مورغان باستشارات عملية البيع المحتملة.

وانخفضت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي بشكل حاد خلال الربع الرابع من 2016، إلى 374 مليون ريال، مقابل 950 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبتراجع 62.97%، عن أرباح الربع السابق، حيث كانت 1.01 مليار ريال.

وذكر البنك السعودي الفرنسي في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن صافي الدخل انخفض نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 101.8%.

وخلال العام الماضي بلغ صافي أرباح البنك 3.51 مليار ريال مقابل 4.03 مليار ريال في 2015، بتراجع 13.03%.