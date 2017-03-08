نقل 25% من ARM لـ"رؤية سوفت بنك" بـ8 مليارات دولار

بطلب من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة في أبوظبي، سيقوم سوفت بنك الياباني بتحويل حصة 25%، من شركة

ARM البريطانية للرقائق الإلكترونية إلى صندوق رؤية سوفت بنك.

وستصبح هذه الحصة في ARM تحت مظلة صندوق رؤية سوفت بنك، حيث تعتبر من أوائل الأصول التي سيمتلكها الصندوق، والذي يشهد إقبالا متزايدا من كبار الصناديق الاستثمارية.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الأكبر في صندوق رؤية سوفت بنك. حيث سيوفر الصندوق ما يصل إلى 45 مليار دولار من أصل الـ100 مليار دولار التي يعتزم الصندوق جمعها.