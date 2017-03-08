عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

نقل 25% من ARM لـ"رؤية سوفت بنك" بـ8 مليارات دولار

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

بطلب من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة في أبوظبي، سيقوم سوفت بنك الياباني بتحويل حصة 25%، من شركة
ARM البريطانية للرقائق الإلكترونية إلى صندوق رؤية سوفت بنك.

وستصبح هذه الحصة في ARM تحت مظلة صندوق رؤية سوفت بنك، حيث تعتبر من أوائل الأصول التي سيمتلكها الصندوق، والذي يشهد إقبالا متزايدا من كبار الصناديق الاستثمارية.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الأكبر في صندوق رؤية سوفت بنك. حيث سيوفر الصندوق ما يصل إلى 45 مليار دولار من أصل الـ100 مليار دولار التي يعتزم الصندوق جمعها.

كلمات دالّة

#سوفت بنك, #سوفت بنك, #الشركة البريطانية لصناعة الرقائق, #بيع الحصة, #مبادلة, #تمويل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر