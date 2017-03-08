مجلس اللوردات يوجه صفعة جديدة إلى "ماي" في ملف بريكست

المصدر: لندن - أ ف ب

وجه مجلس اللوردات ضربة جديدة الى الحكومة البريطانية بموافقته على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل البريكست، مطالباً بتصويت البرلمان على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.

ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع ان يعطي الضوء الاخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الاوروبي.

وصوتت #بريطانيا لصالح الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في قرار تاريخي، ستكون له تداعيات على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية الداخلية، وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.

وصوت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه.