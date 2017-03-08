"الإسكان".. أول اتفاقية مع القطاع الخاص بـ98 مليون ريال

وقعت #وزارة_الإسكان_السعودية أول اتفاقية لها مع القطاع الخاص، بقيمة 98 مليون ريال لبناء 462 وحدة سكنية في شرق الرياض.

وتتراوح أسعار الوحدات بين 530 ألفا و 590 ألف ريال.

وتمتلك وزارة الإسكان 13.63% من هذا المشروع المشترك مع شركة #التحالف_العقارية .

وأشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أن الوزارة تعتزم طرح مناقصة لبناء 100 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام.

ويأتي ذلك في إطار خطط وزارة الإسكان لتسهيل عملية تملك المواطنين لمنازل.

يشار إلى أن الحكومة تسعى رفع نسبة السعوديين الذين يمتلكون المنازل بـ5% لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 .