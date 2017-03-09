إذا كنت مقيما في أميركا..إليك لائحة الوظائف الأكثر أجرا

يسعى المرء بشكل دؤوب إلى زيادة دخله وتوفير حياة أكثر رخاءً، وإن كان تغيير التخصص أمراً صعب المنال، فبات اليوم إرشاد الأجيال القادمة إلى #الوظائف ذات الرواتب الأعلى خطوة ضرورية.

تضطلع دراسة قامت بها شركة Glassdoor في #الولايات_المتحدة بهذا الدور، إذ أظهرت أن الوظائف التي تحظى بالدخل الأعلى تتركز في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والقانون.

غير أن الراتب الأعلى على الإطلاق يتمثل في رواتب الأطباء، حيث يبلغ المتوسط نحو 188 ألف دولار سنويا، تليها رواتب مديري الصيدليات، وهي وظيفة تتطلب شهادة صيدلة وخبرة في الإدارة.

ويأتي في المرتبة الثالثة محامو براءات الاختراع، وفي المرتبة الرابعة مندوبو الشركات الطبية المؤهلون، وهي وظيفة تتطلب شهادة دكتوراه في العلوم، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الصيادلة.

أما بالنسبة لأدنى الرواتب ضمن الوظائف الـ 25 الأكثر دخلا، فجاء المحامي في القاع براتب 95 ألف دولار سنويا، وهو راتب مماثل للمهندس النووي ولمدير التخطيط المالي.

يأتي بعدهم راتب مدير مشاريع البرمجيات بنحو 96 ألف دولار سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن 44% من الوظائف الأعلى أجراً تتركز في مجال #التكنولوجيا والهندسة، حيث من المعروف عن سيليكون فالي أنها تدفع جيدا، إذ يمكن للمهندس أن يحصل على راتب بـ200 ألف دولار سنويا، لكن جاذبية ذلك قد تنخفض إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن الإيجار الشهري لشقة بغرفة واحدة يتجاوز 3 آلاف دولار.