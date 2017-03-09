التضخم يسجل مستويات قياسية في مصر ويقفز لـ30.2%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل #التضخم السنوي في مدن #مصر قفز إلى 30.2 % في فبراير من 28.1 % في يناير.فيما بلغ التضخم في ديسمبر 23.3%.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر #صرف_الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال 6 سنوات لأسباب منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة.