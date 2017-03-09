عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

التضخم يسجل مستويات قياسية في مصر ويقفز لـ30.2%

المصدر: القاهرة – رويترز
رابط مختصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل #التضخم السنوي في مدن #مصر قفز إلى 30.2 % في فبراير من 28.1 % في يناير.فيما بلغ التضخم في ديسمبر 23.3%.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر #صرف_الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال 6 سنوات لأسباب منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كلمات دالّة

#التضخم, #مصر, #صرف الجنيه, #التضخم السنوي, #الجنيه, #الدولار الأميركي, #تعويم العملة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر