الصين توافق على تسجيل 38 علامة تجارية تحمل اسم "ترمب"

قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إن الصين منحت موافقة مبدئية لـ38 علامة جديدة من علامات ترمب التجارية، وهو ما قد يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب وأسرته بتطوير مشاريع تحمل اسمه هناك.



وأضافت الوكالة أن محاميي ترمب في الصين كانوا قدموا طلبات لتسجيل العلامات التجارية في أبريل 2016 وأن مكتب العلامات التجارية في الصين أعطى الموافقات في 27 فبراير و6 مارس.



ودعا العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السناتور الديمقراطي بن كاردن وزارات الخارجية والتجارة والعدل إلى إطلاع الكونغرس على الموافقات وعلى "المخاطر الدستورية المحتملة التي تمثلها."



وقالت أسوشيتد برس إن العلامات التجارية، وكلها عدا 3 تحمل اسم ترمب، سيجري تسجيلها بعد 90 يوما إلا إذا ظهرت اعتراضات.



وأضافت أن العلامات التجارية تغطي مشاريع مثل منتجعات للمياه المعدنية وصالونات للتدليك ونواد للجولف وفنادق وشركات للتأمين والتمويل والعقارات ومتاجر للتجزئة ومطاعم وحانات وشركات لخدمات الحماية والحراسة الشخصية.