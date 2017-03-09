صندوق "الرياض ريت" يعتزم شراء عقارات بـ1.1 مليار ريال

أعلن #صندوق_الرياض_ريت عن إبرامه 3 مذكرات تفاهم مشروطة لغرض الاستحواذ على 3 أصول عقارية في مدينتي #الرياض وجدة بمبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار ريال.

وتتضمن هذه الأصول العقارية، بحسب ما ورد في بيان على موقع "تداول" ما يلي:

1- فندق كمبينسكي الرياض ويقع على طريق الملك فهد في حي الصحافة بمدينة الرياض، ويحتوي على 349 غرفة وجناح فندقي وشقق سكنية وقاعة حفلات ومركز أعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم ومحلات تجزئة. وتعود ملكيته حالياً لشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي يمتلك أحد صناديق الرياض المالية ما نسبته 53 % بينما تملك أطراف أخرى ما نسبته 47%. ومدة مذكرة التفاهم 75 يوما.

2- مركز ذي ريزدنس ويقع على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن في حي حطين بمدينة الرياض، ويحتوي على فلل فندقية مع نادي صحي ومطاعم و مركز أعمال ومحلات تجزئة، وقد اكتمل بنائه في عام 2017 ويقع على أرض مساحتها 15.000 متر مربع. ومدة مذكرة التفاهم 120 يوما.

3- مركز أُمنِية ويقع على طريق الأمير سعود الفيصل في حي الروضة بمدينة #جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية، وقد اكتمل بنائه عام 2010 ويقع على أرض مساحتها 10.000 متر مربع. ومدة مذكرة التفاهم 60 يوما.

ويعتزم الصندوق الرياض ريت تمويل هذه #الاستحواذات من خلال الاقتراض أو زيادة رأس المال.

وتشترط مذكرات التفاهم الموقعة اكمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية لصندوق الرياض ريت.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاستحواذات في حال إتمامها زيادة حجم استثمارات الصندوق من 500 مليون ريال إلى مليار و600 مليون ريال، وزيادة تنوع أصول الصندوق بحيث تغطي القطاعات المكتبية والسكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستأجرين في عقارات الصندوق من 84 الى 174 مستأجر، وارتفاع اجمالي الدخل التشغيلي السنوي من ما يقارب 32 مليون ريال إلى ما يقارب 117 مليون ريال تمثل الدخل التشغيلي من التأجير والدخل التشغيلي للفندق.