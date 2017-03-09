نظام جديد للمشتريات الحكومية بنهاية 2017

كشف مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030، في التجارة والاستثمار، أن أبرز معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي هي "البيروقراطية" وطول مدة الإجراءات، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام مكتب تحقيق الرؤية هشام الحسون في مقابلة مع "العربية" سعي المنظومة إلى الشراكة لتسهيل إجراءات الأعمال والترابط الإلكتروني وخفض إجراءات الأعمال الى أقصى حد ممكن.

وبيّن مؤشر التنافسية العالمي، الذي يهدفُ إلى تسهيل إجراءاتِ الأعمال، أنّ افتتاح نشاط تجاري في السّعودية يستغرقُ شهرين، وهو ما يعملُ المكتبُ على تجاوزِه بحيث لا تتعدى الإجراءاتُ السّاعات كما هي حالُ الدول المتقدّمة.

وأوضح الحسون أن اول تقرير قدم لمجلس الشؤون الاقتصادية يبرز أهم عائق ويتمثل في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وفيما أشار إلى أن الكثير من المبادرات في الرؤية تعتمد على جانب التمويل والتعاقدات الاستشارية وهذا يحتاج تسهيل النظام الذي يستغرق وقتا طويلا بدءاً من الترسية وجلب العروض والمناقصات، وكشف الحسون عن إصدار نظام جديد قبل نهاية 2017.