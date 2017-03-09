"الطيار" تمدد عقد خدمات السفر مع وزارة التعليم لـ4 أشهر

أعلنت شركة مجموعة " #الطيّار " للسفر القابضة تمديد عقد تقديم خدمات السفر لمبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين وكذلك لمنسوبي وزارة التعليم لمدة 4 أشهر هجرية اعتباراً من 01/06/1438 الموافق في 28 شباط الماضي.

وأبلغت الشركة في بيان نشر على موقع "#تداول" تسلمها خطاب من الوزارة بتمديد العقد بنفس شروط وأحكام ومواصفات العقد السابق على أن تحتسب قيمة التذكرة بقيمة تذكرة الخطوط السعودية لذات الوجهة وقت الإصدار.

وأوضحت "الطيّار" أن إيرادات العقد قد مثلت ما نسبته 30% و30% و32% من إجمالي إيرادات المجموعة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016 على التوالي علماً أن الأثر المالي يبدأ من تاريخ تجديد العقد.