"سوليدرتي" السعودية تخفض رأسمالها 55% لـ250 مليون ريال

وافقت الجمعية العمومية لشركة #سوليدرتي_السعودية_للتكافل في اجتماعها المنعقد أمس، على تخفيض رأسمال الشركة من 555 مليون ريال إلى 250 مليون ريال وبنسبة 55% ما يعادل سهما لكل 1.82 سهم قائم.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، السبب، تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس المال تماشياً مع نظام الشركات الجديد، موضحة أن طريقة تخفيض رأس المال تمت عبر إلغاء 30.5 مليون سهم من الأسهم.

ونفت "سوليدرتي السعودية" أية تأثيرات لخفض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن قرار التخفيض نافذ على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية أمس.