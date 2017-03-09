المزروعي: هبوط النفط مؤقت..ونمو مخزونات أميركا مقلق

قال وزير الطاقة الإماراتي #سهيل_المزروعي إن الهبوط الحاد في أسعار النفط، أمس الأربعاء، مؤقت، لافتاً إلى أن الأسعار سترتفع حال التزام أكبر منتجي النفط في العالم باتفاقهم على خفض الإنتاج.

وأعرب المزروعي، على هامش مؤتمر لقطاع النفط في هيوستون، عن قلقه من ارتفاع المخزونات الأميركية، قائلاً:" الارتفاع في المخزونات مصدر قلق".

وتعافت أسعار النفط اليوم بعد خسائر قوية تكبدتها أمس، بفعل قفزة في المخزونات الأميركية إلى مستوى قياسي جديد.

وكانت أسعار #النفط للعقود الآجلة قد هوت 5% يوم أمس، مسجلة أدنى مستوياتها هذا العام بفعل قفزة قي #مخزونات_الخام_الأميركية رفعتها الى مستوى قياسي جديد، مما يذكي مخاوف من أن وفرة في الإمدادات العالمية قد تستمر حتى مع محاولة منظمة أوبك دعم الأسعار من خلال تخفيضات في الانتاج.

وتشهد مخزونات النفط التجارية في أكبر مستهلك للطاقة في العالم زيادات منذ بداية العام.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات قفزت الأسبوع الماضي 8.2 مليون برميل أو أكثر من 4 أضعاف التوقعات مع تخفيض مصافي التكرير الانتاج وارتفاع واردات الخام.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 2.86 دولار أو ما يعادل 5.38 % إلى 50.28 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 50.05 دولار وهو أدنى مستوى منذ 15 ديسمبر.



وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج #برنت إلى أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر عند 52.93 دولار للبرميل قبل أن تسجل عند التسوية 53.11 دولار منخفضة 2.81 دولار أو 5.03 % .



وتراجع الخامان كلاهما عن متوسط تحركاتهما في 100 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر عندما أعلنت أوبك عن تخفيضات الامدادات.



وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع القادم وهو ما أدى لصعود الدولار أمام سلة من العملات مما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.