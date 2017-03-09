عدد الشركات في سوق السعودية قفز 110% خلال 10 سنوات

ارتفع عدد شركات سوق الأسهم السعودية الرئيسة بأكثر من نحو 110 % خلال آخر 10 سنوات من عام 2007 حتى نهاية عام 2016.

ووفقا لرصد أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه قد تم إدراج 92 شركة جديدة في سوق الأسهم السعودية خلال آخر 10 سنوات، ليرتفع عدد شركات السوق من 84 شركة إلى 176 شركة بنهاية العام الماضي 2016.

وبحسب الرصد، كان أضخم الأعوام في عدد #الشركات_المدرجة في السوق، هو عام 2007 بإدراج 25 شركة، بينما كان أقلها عام 2015 بإدراج ثلاث شركات فقط.

وتدرس هيئة السوق المالية السعودية طلبات 11 شركة لإدراج أسهمها في سوق الأسهم المحلية الرئيسة والموازية، بحسب بيانات رسمية للهيئة عن الفترة المنتهية بنهاية العام الماضي 2016.

ومن غير الواضح إذا كانت الشركات المتقدمة بطلبات الإدراج، تشمل الشركات السبع التي تم إدراجها في #السوق_الموازية - #نمو أم لا.

ومنذ 29 يونيو 2016، لم تدرج هيئة السوق المالية أي شركة في السوق الرئيسة حتى الآن، إلا #صندوق_الرياض_ريت في 13 نوفمبر 2016. فيما أدرجت الهيئة سبع شركات في السوق الموازية "نمو"، التي تم إطلاقها 26 في فبراير الماضي.

وأدرجت هيئة السوق المالية خمس شركات خلال العام الماضي، رفعت عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسة من 171 شركة نهاية عام 2015 إلى 176 شركة بنهاية 2016.

وتبلغ رؤوس أموال الشركات الخمس المدرجة عام 2016، نحو 3.06 مليار ريال، فيما قيمتها السوقية بحسب سعر الاكتتاب يبلغ 11.07 مليار ريال.

وتباين أداء الشركات الخمس منذ إدراجها في سوق الأسهم وحتى إغلاق الإثنين 6 مارس الجاري، حيث تراجعت أسهم شركتي "لازوردي للمجوهرات" و"اليمامة للصناعات الحديدية" 31 % و20 % على التوالي مقارنة بسعر الاكتتاب.

وأغلق سهم "لازوردي للمجوهرات" عند 25.4 ريال في 6 مارس الجاري، مقارنة بسعر الاكتتاب عند 37 ريالا، فيما أغلق سهم "اليمامة للصناعات الحديدية" عند 28.9 ريال في 6 مارس الجاري، مقارنة بسعر الاكتتاب عند 36 ريالا.

أما الشركات الثلاث الأخرى (صندوق الرياض ريت العقاري المتداول، والشرق الأوسط للرعاية الصحية، والأندلس العقارية) سجلت ارتفاعات 41 % ، و11 % المائة، و1 % على التوالي.

وأغلق سعر الوحدة لصندوق "الرياض ريت" عند 14.1 ريال في 6 مارس الجاري، مقارنة بسعر الاكتتاب عند 10 ريالات، فيما أغلق سهم "الشرق الأوسط للرعاية الصحية –مستشفى السعودية الألماني" عند 71 ريالا، مقارنة بسعر الاكتتاب عند 64 ريالا، بينما أغلق سهم "الأندلس العقارية" عند 18.2 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب عند 18 ريالا.