النفط يصعد من أدنى مستوى في 3 أشهر رغم مخاوف التخمة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة تحت وطأة المخاوف من صعوبة تصريف تخمة المعروض العالمي.



وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.45 دولار للبرميل. كان السعر نزل عن 50 دولارا أمس الخميس للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عندما اتفقت أوبك والمنتجون الآخرون على خفض الإنتاج.



وزاد خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 52.31 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.7% في الجلسة السابقة وتراجعه خمسة بالمئة اليوم السابق في أكبر خسارة بالنسبة المئوية خلال عام.



يتجه غرب تكساس صوب تراجع 7.2% هذا الأسبوع وهو ما سيكون أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني. ويتجه برنت إلى انخفاض بنسبة 6.4% الأكبر أيضا منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.



تأثرت ثقة السوق سلبا بعد أن شجعت فترة ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأمريكية على حفر مزيد من الآبار بينما تظل المخزونات مرتفعة.