تعرف على محاور التعاون المشترك بين "تداول" وبورصة طوكيو

شهد #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في مقر رئاسة وزراء اليابان بالعاصمة طوكيو، مراسم التوقيع على مذكرات وبرنامج تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية واليابان.

ولعل أبرزها توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة السوق المالية السعودية " #تداول " ومجموعة البورصة اليابانية.

وفي هذا السياق، تحدث المدير التنفيذي لـ"تداول" خالد الحصان عن تفاصيل مذكرة التفاهم مع مجموعة #بورصة_طوكيو للأوراق المالية، قائلاً إن تداول قد وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اليابان لبحث آلية التعاون بين السوقين وتبادل الخبرات والاستراتيجيات.

وعدد الحصان في مقابلة مع "العربية" المحاور الأساسية للتعاون المشترك التي تشمل سوق المشتقات، #السوق_الموازية – #نمو وصناديق العقارات المتداولة.

وكشف أن الرئيس التنفيذي للبورصة اليابانية سيقوم بزيارة قريبة للعاصمة السعودية الرياض في سبيل إنهاء النقاشات في هذه المحاور بين السوقين.

وعن الأنباء حول قرار إدراج #أرامكو في السوق اليابانية، أكد الحصان أن قرار إدراج شركة أرامكو في أي سوق غير السوق السعودية يعود بشكل أساسي لشركة "أرامكو"، مشددا على أن "تداول" هي السوق الأساسية للإدراج، تليها الأسواق الأخرى.