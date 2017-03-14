خطة تسويقية وتمويلية لدعم المجمعات الصناعية المصرية

كشف رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر علاء السقطي عن خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن مساعدة تسويقية وتمويلية، لافتاً إلى أنها أقرب لخارطة استثمارية متكاملة لهذه المجمعات الصناعية التي تتميز بالعائد السريع والتكاليف المنخفضة وقلة اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة ذات التكلفة المرتفعة.

وقال السقطي في مقابلة مع "العربية" إن مشروع المجمعات الصناعية المتكاملة على قائمة التنفيذ بأمر من الرئيس، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع احتياجات مصر من الأجزاء التي يتم استيرادها من الخارج بينما يمكن تصنيعها محلياً، فيما تم إعداد الماكينات القادرة على تصنيع هذه الأجزاء بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن التعاون مع الصين يقوم على أساس تدريب اليد العاملة على استعمال الماكينات والإنتاج بجودة عالية.

وأوضح أن البنوك المصرية قدمت تسهيلات لا يستهان بها في تمويل الماكينات والمعدات، علماً أنه تم البدء بتحديد مواقع إنشاء 200 مجمع صناعي بما يشمل الخدمات اللوجستية والجودة والصناعة اللازمة لها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رصد نحو 200 مليار جنيه من قبل البنك المركزي المصري لدعم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.