البورصة المصرية ستشهد 10 اكتتابات الأكبر منذ 1990

توقع رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن تشهد البورصة المصرية 10 #طروحات_أولية هذا العام، في رقم قياسي منذ التسعينات.

وأوضح عمران في مقابلة مع "العربية" على هامش القمة العربية للاكتتابات الأولية في دبي، أن البورصة المصرية ستشهد 3 طروحات أولية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وعبر عمران عن أمله الانتهاء من المتطلبات التشريعية لتأجيل #الضريبة_الرأسمالية لمدة 3 سنوات والتدرج في تطبيق #ضريبة_الدمغة قريباً لتحقيق الاستقرار في السوق.

وأعرب عمران عن آمله في طرح #بنك_القاهرة في الأشهر القليلة المقبلة.