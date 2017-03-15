ترمب يكشف الستار غداً عن الخطوط العريضة للميزانية

يكشف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب غداً الخميس، الستار عن أول تفاصيل خططه لإجراء تخفيضات كبيرة في برامج محلية ومساعدات خارجية، حيث يُعلن ملخص #ميزانية تعزز الإنفاق العسكري بواقع 54 مليار دولار مقابل خفض بنفس القيمة في برامج غير متعلقة بشؤون الدفاع.

ودعت مسودات أولية، بحسب وصف مسؤولين حكوميين، إلى تخفيضات جذرية في بعض الوكالات، بما في ذلك خفض بواقع الربع في موازنة وكالة حماية البيئة، وبواقع الثلث في إنفاق وزارة الخارجية، وتخفيضات شاملة في وكالات أخرى في إطار سعي ترامب إلى تعزيز #الإنفاق_العسكري.

وقد تختلف البيانات التي تتضمنها الميزانية المقرر صدورها غدا عن تلك التي تتضمنها المسودات الأولية، لكن بعض الوكالات ستلحق بها أضرار كبيرة.

وستنهي الوثيقة شهورا من الجدل بشأن الإنفاق الحكومي في ظل قلق ينتاب المشرعين #الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المعتدلين من أن الموازنة قد تنطوي على قرارات صعبة بشأن برامج تحظى بشعبية مثل مساعدة الأطفال المعاقين وتقديم الوجبات الساخنة لكبار السن مع سعي #المحافظين نحو مزيد من التخفيضات.

وتشكل البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبرنامج #ميديكير_للرعاية_ الصحية معظم التكاليف الحكومية، حيث تعهد ترمب بحماية هذين البرنامجين خلال حملته الانتخابية.

ويرغب ترمب في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتخفيض الضرائب في الوقت نفسه وإن كان لم يعلن بعد عن تفاصيل حول التوقيت والكيفية في تطبيق هذه القرارات.

وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل تعافي أسعار النفط

وفي السياق عينه، تأتي ردة فعل الأسواق الأميركية متناغمة على وقع الأحداث "الهامة"، إذ كانت #الأسهم_الأميركية قد فتحت على ارتفاع بدعم من تعافي أسعار النفط وقبل زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.5 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 20870.87 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.83 نقطة توازي 0.20% إلى 2370.28 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 10.60 نقطة توازي 0.18% إلى 5867.41 نقطة.