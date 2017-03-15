تعرف بالتفصيل على ركائز الرؤية السعودية اليابانية 2030

كشف وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التخطيط والسياسات الوطنية سالم آل قظيع في مقابلة مع "العربية"، أن الجانب الياباني أبدى اهتماما للعمل مع المملكة لتحقيق الرؤية، وأن قطاع الأعمال الياباني يرى في هذه الرؤية فرصا واسعة للأعمال المشتركة.

وأوضح آل قظيع، على هامش منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030، أن الرؤية تقوم على المزج بين استراتيجيات اليابان للنمو و #رؤية_المملكة 2030، وهي تبلورت عقب زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى اليابان حيث أعلن آنذاك بالتوازي مع الحكومة اليابانية عن إنشاء المجموعة الوزارية المشتركة لرؤية 2030.

وتتألف هذه المجموعة الوزارية من 5 وزارات رئيسية من قبل الجانبين: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الجانب السعودي، إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية عن الجانب #الياباني .

وينبثق عن هذه المجموعة الوزارية 5 مجموعات فرعية، فضلاً عن مجموعة سادسة ممكنة تنظر في عوائق الأعمال والتشريعات والحوافز وغيرها من الممكنات لخلق فرص الأعمال بين الجانبين.

وقال إن #الرؤية المشتركة تنص على 43 فرصة عمل ستكون نقطة الانطلاق لتنفيذها، حيث ستكون مجموعة وزارية من كلا الجانبين مسؤولة عن تنفيذ الرؤية، لافتاً إلى أنها تشكل نقطة التقاء لكافة #الجهات_الحكومية_السعودية واليابانية في سبيل إزالة العوائق أمام الاستثمارات المشتركة.

وتوقع آل قظيع أن توجد هذه الرؤية فرصا للتوظيف في عدد من القطاعات خصوصا الصناعية.