"الصندوق العقاري" يوقع برنامج التمويل مع 4 بنوك سعودية

وقع صندوق التنمية العقارية السعودي مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي وبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة، لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتبارا من الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، أفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الدفعة الثانية من برنامج "سكني" تشمل 7700 دعم تمويلي وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.

وقال إن آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100% لذوي الدخل المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها كمبلغ شهري في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال العام 2017، 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.

من جانبه، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي كأحد روافد دفع عجلة التنمية بالمملكة، مؤكداً أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" sakani.housing.gov.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "اسكان" eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.