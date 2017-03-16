نمو الاقتصاد غير النفطي بالسعودية 10 أضعاف العام الماضي

تحدث نائب رئيس قسم المخاطر السيادية في وكالة "موديز" ستيفن دايك في مقابلة مع "العربية" عن تداعيات قرار خفض إنتاج النفط الذي أقرته منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون على إيرادات السعودية، متوقعا أن يسجل الاقتصاد انكماشا بـ0.2% في العام الجاري.

وقال دايك " قمنا بخفض تصنيف السعودية السيادي إلى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة في مايو الماضي، ولكن منذ حينها شهدت أسعار النفط تعافيا بدعم من اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه أوبك مع بعض الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون ايجابي على السعودية ، غير أن خفض الإنتاج سيشكل ضغطا على الإيرادات بشكل عام .

وأضاف أن الميزانية السعودية لعام 2017 تتضمن رفع الانفاق الحكومي لا سيما في قطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية كما انها شملت خطط خصخصة ستدعم نمو الاقتصاد غير النفطي، بالتالي تتوقع موديز أن يكون نمو القطاع غير النفطي أقوى في عامي 2017 و2018 بالمقارنة مع نموه العام الماضي حيث سيتراوح ما بين 2 و3% .

ونوه دايك ببرنامج التحول الوطني الذي يحمل خططا ستعزز قطاعات أخرى أيضا على المدى المتوسط مثل القطاع اللوجيستي والطاقة البديلة.