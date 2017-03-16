"المالية الكويتية":إصدار السندات الدولية شهد نجاحا لافتا

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن إصدار بلاده الأول من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار كان "ناجحا"، مضيفا أن الإصدار شهد تنوعا ملحوظا في نوعية المستثمرين ونطاق انتشارهم الجغرافي.

وأوضح الصالح أن 46% من السندات لأجل 5 سنوات ذهبت إلى المستثمرين من أوروبا، مقابل 26% للمستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما ذهب 51% من السندات لأجل 10 سنوات إلى مستثمرين من الأمريكيتين، و26% إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد استحوذ مديرو الأصول على 60% من السندات لأجل 5 سنوات، مقابل 22% للبنوك.

أما سندات العشر سنوات فذهبت بنسبة 68% إلى مديري الأصول، و25% إلى البنوك.

وتولت مجموعة كبيرة من المؤسسات إدارة و تنسيق الاكتتاب، شملت كلاً من Citgroup ، HSBC ، JP Morgan وغيرها.

