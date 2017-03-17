السعودية تمول حزمة مشاريع بحرينية بملياري ريال

تطلق السعودية حزمة مشاريع في البحرين، مطلع الأسبوع المقبل بـ533 مليون دولار أي ملياري ريال، لترقية البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد البحريني.

وذكر السفير السعودي لدى البحرين عبدالله آل الشيخ ، أمس، أن توقيع تلك الاتفاقيات سيكون، بعد غد، في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وتأتي المنحة السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي المعروف بـ"مارشال الخليج" الذي يهدف إلى تمويل مشاريع خدمية وبنية تحتية لترقية الاقتصاد البحريني بـ10 مليارات دولار، وتم إقرار المشروع في مارس عام 2011، وشاركت في تمويله كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ومع الاتفاقيات الجديدة تصل المنحة السعودية للبحرين إلى 1.469 مليار دولار (5.5 مليار ريال) تم ضخها في مشاريع خدمية وبنية تحتية.

وستخصص المنحة السعودية للبحرين لتنفيذ مشاريع في قطاعات السكن والطرق والكهرباء والماء والبنية التحتية.

وأوضح السفير آل الشيخ أن وفداً من صندوق التنمية السعودي، سيزور البحرين برئاسة يوسف البسام نائب رئيس الصندوق لتوقيع الاتفاقيات.

أبرز المشاريع الاقتصادية

وأشاد السفير السعودي بالعلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط السعودية والبحرين، لافتاً إلى أن المشاريع التي تتضمنها الاتفاقات هي "مشروع تقاطع الفاروق المرحلة الأولى، ومشروع تطوير الشارع الرئيس المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، ومشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى، ومشروع تطوير شارع الفاتح، ومشروع شارع الحوض الجاف (المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد الإسكاني المرحلة الأولى والثانية)".

وذكر أن هذه المشاريع تتضمن أيضاً مشروع محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني المرحلة الأولى، والمشروع الإسكاني في وادي السيل وقلالي، ومشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى اتفاقية معدلة لاتفاقية المنحة خاصة بمشروع تطوير شبكات نقل المياه.

وأشار السفير السعودي إلى أن تكلفة المشروعات المذكورة تمثل سلسلة من المنح المقدمة من السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية وتطوير البنية التحتية في البحرين كان آخرها توقيع 4 اتفاقات منح مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة ما يعادل 670 مليون دولار (2.51 مليار ريال) في يونيو عام 2015، ومشروع إنشاء جسر البسيتين حيث تم الانتهاء من تصاميمه، وهو في طور تأهيل المقاولين للبدء فيه فوراً، وسيدخل المشروع الخدمة عام 2019 بتكلفة 266 مليون دولار (مليار ريال).