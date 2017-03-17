الفالح: تمديد اتفاق "أوبك" ممكن إذا لم تنخفض المخزونات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد يتقرر تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول " #أوبك " إذا ظلت المخزونات فوق المتوسط.

ونقلت بلومبيرغ عن #الفالح قوله إن العلاقات الأميركية السعودية متوافقة "تماما" وإن البلدين بحاجة إلى سعر #نفط مستقر.

وقال التقرير إن السعودية ستراجع استراتيجية النفط منتصف الربع الثاني من العام وستقوم بما يلزم من أجل قوة القطاع.

وارتفعت أسعار النفط بعد التقرير لكن سرعان ما تخلت عن مكاسبها لاحقا لتستقر دون تغير يذكر.

وكانت "رويترز" نشرت في فبراير أن أوبك قد تمدد اتفاق خفض #المعروض_النفطي المبرم مع الدول غير الأعضاء أو تنفذ حتى تخفيضات أعمق من يوليو ما لم تنخفض مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

و اتفقت "أوبك" مع بعض المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج من أول يناير لتقليص مخزونات النفط الخام العالمية التي بلغت مستويات قياسية لكن الاتفاق يعاني في ظل بيانات تظهر استمرار ارتفاع المخزونات الأميركية.