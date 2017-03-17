برلين تطلق شرارة العداوة ضد واشنطن.. وتهدد برفع "شكوى"

المصدر: برلين - أ ف ب

لوحت وزيرة الاقتصاد الألمانية برفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوفاء بوعود حملته الانتخابية وفرض ضرائب على الواردات.

وقالت بريجيت تسيبريس، في اليوم الذي يعقد فيه وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين اجتماعا في ألمانيا في أجواء من التوتر حول التجارة، "لن تكون المرة الأولى التي يخسر فيها ترمب أمام المحاكم"، في إشارة إلى المشاكل التي يواجهها المرسومان اللذان أصدرهما ترمب حول الهجرة واللذان اعترضهما القضاء الفيدرالي.

وتريد الإدارة الأميركية الجديدة التي تعتمد خطابا حمائيا فرض نوع من الرسوم الجمركية على الواردات تطلق عليها اسم "ضريبة حدود تصحيحية" تقارب 20%.

مثل هذا الإجراء يمكن أن يشكل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة.

وتخشى ألمانيا إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم، التهديدات الحمائية لإدارة ترمب، ومن المتوقع أن يتم تناولها بالتفصيل خلال اللقاء الجمعة بين ترمب وميركل في البيت الأبيض.

وأقرت تسيبريس أن هذه المحادثات تنطوي على أهمية "كبرى" بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، مضيفة أن "الغموض" حول النوايا الأميركية على الصعيد التجاري خطر على الاقتصاد.