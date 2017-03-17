لا اتفاق بعد في مجموعة العشرين على رفض الحماية التجارية

أظهرت مسودة بيان أن كبار المسؤولين الماليين في العالم سينبذون التخفيضات التنافسية لقيمة العملة ويحذرون من تقلبات أسعار الصرف لكنهم لم يتوصلوا بعد لموقف مشترك بخصوص التجارة والحماية التجارية.



وذكرت مسودة البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم أن السياسة النقدية ستواصل دعم النمو واستقرار الأسعار لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.



وتظل المسودة عرضة للتعديل ومن المقرر نشر البيان الختامي غدا السبت.