وزير الخزانة الأميركي: ترمب لا يريد "حروبا تجارية"

المصدر: برلين - أ ف ب

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الولايات المتحدة لا تريد "حروباً تجارية"، في محاولة منه لتهدئة المخاوف إزاء النزعة الحمائية للإدارة الأميركية الجديدة.

وقال منوتشين، في برلين عشية اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، إن "هدفنا هو تحقيق نمو اقتصادي مفيد للولايات المتحدة وبقية العالم".

وأضاف "نحن لا نرغب بالدخول في حروب تجارية"، وذلك على وقع توترات متزايدة بين واشنطن والعديد من شركائها التجاريين بسبب النزعة الحمائية للرئيس دونالد ترمب.

من جهته، وصف وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبليه الاجتماع الأول بينه وبين نظيره الاميركي بـ "الانطلاقة الجيدة"، معترفا في الوقت نفسه بانهما "ليسا متفقين على كل النقاط".

وأضاف "لدينا موقف مشترك واضح بشأن رغبتنا بحل المشاكل سويا"، مشددا على انه للوصول الى "نمو وازدهار دائمين نحن بحاجة لحلول شاملة".

ومنذ دخوله المعترك السياسي يرفع ترمب شعار "اميركا اولا"، مؤكدا ان الاختلالات في الميزان التجاري الاميركي يجب ان تعالج بتدابير حمائية.