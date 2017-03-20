بريطانيا تطلق رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد بـ29 مارس

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 مارس، وتطلق بذلك رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، حسبما افاد متحدث باسم الحكومة الاثنين.

وتابع المتحدث في لقاء صحافي أن "الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسيل أبلغ الاتحاد الاوروبي هذا الصباح أن بريطانيا ستفعل المادة 50 في 29 مارس الجاري".

وكان مجلس اللوردات البريطاني قد أعطى موافقته النهائية على قانون يسمح للحكومة الشروع بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي Brexit.

وبمجرد مصادقة الملكة إليزابيث على قانون البريكست، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الاوروبي.