هل القطاع الخاص قادر على خصخصة المستشفيات بالسعودية؟

أكد عضو اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية عمر العَجاجي أن القطاع الخاص قادر على عملية خصخصة المستشفيات الحكومية في المملكة، على أن يتم ذلك بالتدرج على عدة مراحل.

واعتبر العجاجي في مقابلة مع قناة "العربية" أن القطاع الطبي الخاص "مؤهل" للمشاركة بالكامل في عملية الخصخصة، ونجاحه في التجهيز الطبي للمستشفيات الحكومية والخاصة خير دليل على ذلك.

وأعرب العجاجي عن "تفاؤله" في عملية الخصخصة، نافياً أي احتمالات في أن تؤدي خصخصة المستشفيات الحكومية إلى تراجع مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بل على العكس ستشكل الرافعة لجودة الخدمات الطبية إلى جانب رفع مستوى قطاع الكوادر الصحية والتوسع في فتح المستشفيات والمجمعات الطبية لتلبية حاجات المملكة.

ورغم أنه أعلن تأييده لمطالبات مجلس الشورى بأن يتمَ تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين قبل الخصخصة، مؤكداً أنه مطلب "محق"، حذر من النقص الكبير في عدد شركات التأمين الصحي قائلاً: "فلنبدأ في عملية الخصخصة، عندئذ ستكون المستشفيات الحكومية قادرة على استقبال جزء من المؤمن لهم".