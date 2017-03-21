ما الفرق بين المشغل التقليدي والافتراضي لشبكة الموبايل؟

يعتبر قطاع الاتصالات في السعودية من القطاعات الحيوية والمؤثرة في أداء سوق الأسهم. وإذا كانت الشركات التقليدية معروفة لدى الجميع، غير أن المشغلين الافتراضيين للموبايل ليسوا بنفس الشعبية في السعودية، علماً أن شركة فيرجن موبايل هي إحدى هذه الشركات.

يوضح الرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل السعودية، فؤاد حلاوي، في مقابلة مع "العربية"، أن المشغلين الافتراضيين يستهدفون شريحة معينة من المستهلكين، لافتاً إلى أن فيرجن موبايل تركز على سوق الشباب في المملكة كأحد أهم قطاعات المستهلكين.

وقال حلاوي إن هناك تعاقدا خاصا مع السعودية للاتصالات "STC " لتقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين عبر استخدام البنية التحتية للشركة مقابل دفع رسم معين.

وكشف أنه سيكون هناك مجالات للتعاون مع "فيرجن للاتصالات" في الإمارات، لافتاً إلى وجود تناسق وتعاون مع جميع الفروع في التكنولوجيا التي تقدمها الشركة.

وأوضح أن عدد عملاء فيرجن موبايل في المملكة يتجاوز 2.5 مليون عميل، ومن المستهدف أن يصل عدد العملاء إلى 3.5 مليون عميل في نهاية 2017.