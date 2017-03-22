أكوا باور تتوقع طرح أول شركة تابعة لـ"كهرباء السعودية"

توقعت شركة #أكوا_باور طرح أول شركة من الشركات الأربع لتوليد الكهرباء التابعة لشركة #السعودية_للكهرباء في السوق ، دون أن تذكر توقيتا محددا للطرح.

وأشارت "أكوا باور" إلى أنها ما زالت مهتمة بشراء #أصول من "السعودية للكهرباء"، وذلك بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الشركة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم تعيين المستشارين لترتيب عملية الطرح.

وتشكل الخطة جزءا من الإصلاحات الأوسع نطاقا لقطاع الطاقة السعودي الذي يتعين على القطاع الخاص أن يضطلع بدور رئيسي في توليد الكهرباء.

وستشارك "أكوا باور" في المناقصات التي تتضمن محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، إضافة إلى مشروع توليد طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 400 ميغاواط.