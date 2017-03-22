خام أميركا يسجل أقل سعر منذ نوفمبر بسبب مخاوف التخمة

تراجعت أسعار #النفط وانخفض الخام الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر حيث طغت المخاوف من زيادة الإمدادات على أحدث التصريحات الصادرة عن أوبك بأنها تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد يونيو.

ويأتي التراجع قبيل إصدار بيانات مخزون #الخام_الأميركي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والمتوقع أن تظهر زيادة 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وإذا صح ذلك فستكون الزيادة الأسبوعية العاشرة في الأحد عشر أسبوعا الأخيرة إثر انخفاض مفاجئ في الأسبوع السابق، وهو ما قد يرفع المخزونات مجددا إلى مستوى قياسي.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تسليم مايو 66 سنتا بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 50.96 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 14 مارس.

وفقد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.8% ليغلق عند 47.34 دولار للبرميل في آخر أيام عقد ابريل ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ 29 نوفمبر أي قبيل الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء اتفقوا في 30 نوفمبر على كبح الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا من يناير لمدة ستة أشهر.

ولكن حذر بنك غولدمان ساكس من أن مشاريع الإنتاج الجديدة وطفرة #النفط_الصخري قد يعززان الإنتاج مليون برميل يوميا ويؤديان إلى تخمة معروض جديدة في العامين المقبلين.