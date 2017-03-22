القويز: العمل جار لإتمام متطلبات الانتقال إلى سوق ناشئة

قال نائب رئيس #هيئة_السوق_المالية السعودية محمد القويز إن العمل جار لإتمام متطلبات الانتقال إلى #سوق_ناشئة .

جاء ذلك على هامش #المؤتمر_السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي استضافته الرياض، بتنظيم من غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية ، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار.

وأبدى القويز في مقابلة مع "العربية" رضاه عن أداء السوق الجديدة ، #السوق_الموازية - #نمو ، مشيراً إلى أن قيمة التداول في "نمو" عند إطلاقها فاقت قيمته ببعض الأسواق الإقليمية .

وأكد أن إطلاق السوق الموازية - نمو كان بحد ذاته حافزا للإدراج لدى الشركات في هذه السوق الجديدة.