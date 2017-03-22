جبل عمر تبيع أصولا بـ6 مليارات ريال لسداد مستحقات بنكية

أعلنت شركة #جبل_عمر للتطوير عن توقيعها مساء الثلاثاء عقد بيع 3 فنادق، وهي فندق مكة كونراد وفندق مكة هيلتون للأجنحة وفندق مكة حياة ريجنسي، إضافة إلى سوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها بمكة المكرمة لشركة #الإنماء_للاستثمار بقيمة تعادل 6 مليارات ريال.

ويأتي هذا العقد إلحاقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار والتي يتم بموجبها إنشاء صندوق #استثمار_عقاري متداول، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من #هيئة_السوق_المالية من قبل مدير الصندوق.

وقالت شركة جبل عمر للتطوير، في بيان نشر على موقع "تداول"، إنه بناء على الاتفاق ستقوم باستئجار وتشغيل الأصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة 10 أعوام.

وكما نص الاتفاق فإن شركة جبل عمر للتطوير سيكون لها الأحقية في إعادة شراء الأصول المذكورة أعلاه ابتداءً من نهاية السنة الخامسة من عمر الصندوق والمحدد بعشر سنوات وحتى نهاية السنة العاشرة.

وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام جزء من متحصلات البيع في سداد التزامات بنكية قائمة، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتنفيذ استراتيجية المشروع.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي بشكل إيجابي على الإيرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية الجارية، وذلك بعد إتمام تأسيس الصندوق واستكمال عملية الاستحواذ على الأصول من قبل شركة الإنماء للاستثمار.