لماذا تتأخر الشركات الخليجية في الاستعداد لضريبة V.A.T؟

أرجع رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "EY" شريف الكيلاني السبب وراء تأخر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تشكيك هذه الشركات في جدية تطبيق الضريبة في يناير المقبل.

وأشار الكيلاني في مقابلة مع "العربية" إلى أن 50% من الشركات التي شملها المسح ( 500 شركة كبرى) لم تقم بأية استعدادات لتطبيق الضريبة من النظم المحاسبية، تدريب الموظفين مروراً بتعديل أنظمة الحاسوب للامتثال الضريبي أو حتى تعيين الموارد البشرية المؤهلة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وأظهر مسح أجرته شركة إرنست آند يونغ أن 11% فقط من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت بتقييم أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإجراء التعديلات اللازمة في نظمها المالية والتشغيلية والمعلوماتية .

إذ أشارت نصف الشركات التي شملها المسح، إلى أنها لم تقم بأية استعدادات لبدء تطبيق الضريبة، بينما قامت 29% فقط من الشركات بدراسة بعض مواد القانون.

وسيبدأ تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في دول مجلس التعاون، اعتبارا من يناير المقبل.

يشار إلى أن Fitch Ratings قد حذرت الشهر الماضي، من أن تطبيق الضريبة قد يخلق مخاطر تشغيلية، ويضغط على التدفقات النقدية والأرباح لدى بعض الشركات في المنطقة .