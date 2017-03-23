الاتحاد الأوروبي:بريطانيا ستسدد مستحقاتها قبل الـbrexit

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن على #المملكة_المتحدة تسديد كامل مستحقاتها للاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل في مفاوضات مع #بروكسل حول الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، والمقدرة بين 55 و60 مليار يورو.

وقال بارنييه، في خطاب ألقاه أمام لجنة المناطق التي تضم ممثلين محليين وإقليميين للاتحاد الأوروبي "عندما يغادر بلد ا#لاتحاد_الأوروبي لا يوجد عقاب ولا ثمن يتوجب دفعه، إلا أنه لا بد من تسديد الحسابات، لا أكثر ولا أقل".

وشدد على أن خروج المملكة المتحدة سيلقي بثقله على برامج التمويل الخاصة بالموازنة الأوروبية مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي (90 مليار يورو) والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (نحو 200 مليار يورو) وخطة يونكر للاستثمار (نحو 315 مليار يورو).

ويأتي خطاب بارنييه بعد يومين على الإعلان عن موعد الـ29 من مارس لتفعيل المادة 50 من معاهدة #لشبونة وبالتالي انطلاق المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشدد بارنييه على أنه يسعى "لوضع الأمور في نصابها بالتسلسل: التوصل أولا إلى اتفاق حول مبادئ انسحاب منظم للمملكة المتحدة، ليتم النقاش بعدها بثقة حول مستقبل علاقتنا".

وتابع بارنييه "قد لا يكون من المبكر العمل اليوم على رسم الخطوط العريضة لهذه الشراكة الجديدة، حتى ولو كان من المبكر جدا بدء التفاوض بشأنها. وفي قلب هذه الشراكة سيكون هناك اتفاق التبادل الحر الذي سنتفاوض بشأنه في الوقت المناسب مع المملكة المتحدة".