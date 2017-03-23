من سيقود دفة الصندوق السيادي الكويتي و600 مليار دولار؟

من المتوقع أن يشغل فاروق بستكي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة بالهيئة العامة للاستثمار، منصب العضو المنتدب الجديد للهيئة، للصندوق السيادي الكويتي الذي يدير نحو 600 مليار دولار.

وقد اطلعت "العربية" على مرسوم يقضي بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بينهم بستكي، وذلك اعتبارا من 20 إبريل المقبل، حيث سيجتمع المجلس لاختيار العضو المنتدب.

وحسب معلومات مؤكدة لـ"العربية"، فإن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح سيرشح بستكي لقيادة الهيئة كعضو منتدب، خلفا لبدر السعد الذي قاد الهيئة منذ العام 2003.

وكان بستكي شغل، إضافة إلى منصبه، عددا من مجالس الإدارة، منها عضوية في مجلس إدارة بنك الخليج منذ إبريل 2009، وعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

وشغل بستكي أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة "شركة ساسون القابضة" في سنغافورة وشركة "سانت مارتينز" العقارية في المملكة المتحدة.

وبستكي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي.

وتوقع المحلل الاقتصادي محمد رمضان لـ"العربية" أن يجري بستكي تغييرات جذرية في طبيعة استثمارات الهيئة مرجحا خروج الهيئة بالفترة المقبلة من بعض الاستثمارات المحلية والعالمية. كما توقع أن يكون بستكي حازما بما يخص التدخلات السياسية في عمل الهيئة وأن يدير الهيئة باحتراف أكبر ويجري إصلاحات أكبر، وأن يعيد قراءة استراتيجية الهيئة بعين نقدية، فهو "معروف أنه نقدي" كما أوضح.

وكان المرسوم، أقر بتعيين بدر السعد وفاروق بستكي وأحمد الصقر وبدر الجيعان وأحمد العيبان في مجلس الإدارة، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من العشرين من إبريل المقبل.

وفي المقابل، سيخرج من المجلس كل من مصطفى الشمالي وزير المالية السابق، وعبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وممثلين آخرين عن القطاع الخاص.

وعلق رمضان على هذا التغيير في مجلس إدارة الهيئة الى مسار جديد اتخذته الصناديق العالمية المحترفة حيث يقضي بإدخال تنوع في الكفاءات في مجالات عدة في المجلس لكي يتم اتخاذ قرارات حصيفة. ويوضح أن العيبان هو محاسب معروف في الكويت بكفاءته، بينما الصقر والبعيجان لديهما خبرة كبيرة في الاستثمار والبزنس، إضافة إلى خبرة السعد الطويلة في الهيئة.

ومن اللافت أن المرسوم صدر في الخامس من مارس الجاري ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد. ومن المتوقع أن يتم نشر المرسوم يوم الأحد المقبل.