ما هي أبرز الإجراءات الحديثة لتحفيز الإدراج والتداولات؟

تحدثت عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، خلود الدخيل، عن أبرز الإجراءات الحديثة لتحفيز #الإدراج والتداولات، من بينها إطلاق منصة "نمو" التي تحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في السوق #السعودية بمتطلبات وشروط أقل.

وقالت الدخيل في لقاء مع "العربية"، على هامش المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية، إن 90% من المنشآت في السعودية تم تصنيفها كصغيرة ومتوسطة، مشيرةً إلى أن التمويل يتربع على عرش لائحة المعوقات امام هذه الشركات.

وأضافت أن الإدراج في #السوق_الموازية - نمو يتميز بمتطلبات إدراج أقل، لافتة إلى أن إدراج الشركات في "نمو" لا يتطلب الإلتزام بالحوكمة.