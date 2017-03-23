مصر تعتزم تصنيع أول هاتف محمول محلياً خلال 6 أشهر

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ياسر القاضي، عن بدء إنتاج مصر لأول هاتف محمول خلال 6 أشهر من خلال أول مصنع للإلكترونيات يشمل التصميم والتصنيع المقام في مدينه أسيوط.

وأوضح رئيس شركة سيكو مصر محمد سالم، أن نسبة التصنيع المحلي بالهاتف ستصل إلى 58%، وفقا للنسخة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة.

أما حول أسعار الهاتف فستتراوح بين 200 إلى ألفي جنيه، وستعمل الهواتف الذكية وأجهزة التابليت عبر نظام التشغيل أندرويد، علماً أن 50% من الإنتاج سيتم تصديره.

هذا وتبلغ حصة الشركة في السوق المصرية 3%، وهي تستهدف الوصول إلى 15%. كما تستهدف وصول حصتها في الخليج إلى 12% وفي شرق إفريقيا إلى 8% خلال عام.

وأضاف سالم أن شركة سيكو مصر تمتلك 60% من الشركة الجديدة لإنتاج المحمول محليا باستثمارات رأسمال مدفوع بنحو 10 ملايين دولار، وهي تتعاون مع شريك صيني على صعيد الملكية ونقل التكنولوجيا لإنتاج أجهزتها الحالية، علماً أن الشركة الصينية تمتلك 25% من الشركة الجديدة.

وتوقع أن تبلغ المبيعات في السنة الأولى نحو 750 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ في تحقيق الأرباح في العام الثاني.