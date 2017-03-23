"هرفي" ترفع رأسمالها بـ40% عن طريق توزيع أسهم منحة

أعلنت #هيئة_السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #هرفي للخدمات الغذائية، زيادة رأسمالها من 462 مليون ريال إلى 646.8 مليون ريال، وذلك بمنح 2 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها #المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبحسب بيان للهيئة نشر على موقع "تداول"، ستسدد قيمة الزيادة في #رأس_المال عن طريق تحويل 64.8 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، ومبلغ 120 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 46.2 مليون سهم إلى 64.68 مليون سهم، بزيادة قدرها 18.48 مليون سهم.

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.