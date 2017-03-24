أكوا باور..أول شركة سعودية خاصة تطرح سندات بمليار دولار

كشف رئيس مجلس إدارة " #أكوا_باور " محمد عبدالله أبونيان أن أكوا باور ستكون أول شركة خاصة سعودية تصدر #سندات دولية بمليار دولار الشهر المقبل.

وقال أبونيان، في مقابلة خاصة مع الزميل ناصر الطيبي في برنامج "مستقبل الطاقة"، إن من أهم التطورات في المنطقة و #السعودية على وجه الخصوص تمكن في إشراك #القطاع_الخاص في المشاريع، لافتاً إلى أن "معهدنا للتدريب خرّج أكثر من 800 من الكوادر المؤهلة".

من جهة أخرى، تمثل شركة أكواباور السعودية المطور الرئيسي للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والتي سجلت في وقتها أقل تكلفة عالمية للكيلو واط/ساعة.

إذ إن تحالف أكوا باور السعودية مع شركة إسبانية نفذ المرحلة الثانية بطاقة 200 ميغاواط ستوفر الكهرباء النظيفة لـ 50 ألف منزل في إمارة دبي.

وفي هذا السياق، أوضح أبونيان أن تكلفة المرحلة الثانية كانت الأقل في العالم في وقتها عند 5.6 سنت للكيلوواط/ساعة، قائلاً: "لدينا فريق فني مهني يتعامل مع التقنيات الجديدة بكفاءة".

وأضاف:" التمويل مهم لكنه ليس الجزء الرئيسي في تكلفة مشاريع #الطاقة_الشمسية ".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم #حاكم_دبي افتتح هذا الأسبوع، المرحلة الثانية من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، بطاقة إنتاجية تصل إلى مئتي ميغاواط .

وتمت المرحلة الثانية بالشراكة مع كونسورتيوم بقيادة شركة "أكوا باور" السعودية وبتكلفة قاربت 1.5 مليار درهم، وقد تم الانتهاء من تنفيذها قبل الموعد المخطط له في إبريل المقبل.

وسينتج مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء النظيفة ليكون أكبر مجمع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية.