بدء التداول على الكيان الجديد "أبوظبي الوطني" ب 2 إبريل

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، شهادة إكمال الاندماج بين بنكي #أبوظبي_الوطني و #الخليج_الأول ، وحددت الـ 30 من مارس الجاري كآخر يوم لتداول أسهم البنكين قبل بدء التداول يوم الأحد 2 إبريل المقبل على سهم الكيان المصرفي الجديد الذي يحمل أسهم "بنك أبوظبي الوطني" المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيفضي #الاندماج إلى تأسيس أكبر #كيان_مصرفي في الشرق الأوسط..

ومن شأنه التشجيع على #اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة #الإمارات ، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية الترتيبات المتعلقة بسجل المساهمين في الكيان المصرفي الجديد وعملية #التداول على السهم والذي سيتم وفقاً لآخر سعر إغلاق لبنك أبوظبي الوطني في 30 مارس الجاري، والذي يصادف الخميس المقبل.

وكان مساهمو "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" قد صادقوا على عملية الاندماج بين البنكين خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي والمعلن عنها في 3 يوليو 2016.

كما وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على إصدار ألف و254 سهماً جديداً في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول.

ووفقا لأحدث الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول 665.8 مليار درهم في نهاية العام 2016 وأظهرت البيانات المالية للبنكين ارتفاع الودائع المجمعة لهما إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية العام 2016.