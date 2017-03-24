%130 ارتفاع عدد وظائف السعوديات في القطاع الخاص

ارتفع عدد #الوظائف المخصصة للمرأة السعودية في القطاع الخاص منذ عام 2012 بنسبة 130%، لتبلغ 496.8 ألف وظيفة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بـ215.5 ألف وظيفة بنهاية عام 2012، لتشكل نحو 8.5 ألف وظيفة شهرياً خلال الفترة.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ارتفع نصيب المرأة في #القطاع_الخاص من إجمالي الوظائف المتوافرة للسعوديين من 12% عام 2011 إلى 30% بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وبلغت وظائف المرأة في القطاع الخاص نهاية عام 2012 نحو 215.5 ألف وظيفة مقابل 744.9 ألف وظيفة للذكور، في حين تبلغ الوظائف الحالية للمرأة نحو 496.8 ألف وظيفة مقابل 1.17 مليون وظيفة للذكور بنهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغ نمو وظائف الذكور خلال الفترة نحو 28 في المئة، مقابل 130 في المئة للمرأة.

ونمت الوظائف الخاصة بالمرأة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 بنحو 4.1% مع الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت من 477.2 ألف وظيفة إلى 496.8 ألف وظيفة وبفارق بلغ 19.5 ألف وظيفة، وتعادل 1.6 ألف وظيفة شهرية خلال الفترة، في حين تراجعت #الوظائف للذكور خلال الفترة وبنحو 3.4 في المئة، حيث بلغت 1.17 مليون وظيفة وبفارق 41.5 ألف وظيفة.

وترتكز #وظائف_المرأة بنحو 41% في العاصمة الرياض بنحو 203.6 ألف وظيفة، تلاه منطقة مكة المكرمة وجدة بنحو 21.5% بواقع 106.8 ألف وظيفة، كذلك منطقة الشرقية بنحو 11.4% لتبلغ 56.4 ألف وظيفة في حين تأتي منطقة القصيم بنحو 2.8% ومنطقة المدينة المنورة بنحو 2.7 %.

ومن بين المناطق الأكثر نموا في عدد الوظائف خلال الفترة منطقة جازان، حيث نما عدد الوظائف بنحو 19.3% وبلغت الوظائف 5.8 ألف وظيفة مقارنة بـ 4.9 ألف وظيفة في نهاية الفترة السابقة، وتمثل منطقة جازن 1.2% من إجمالي الوظائف في المملكة.

كذلك أتت منطقة عسير ثانيا من حيث النمو حيث تبلغ عدد الوظائف 7.2 ألف وظيفة مقابل 6.5 ألف وظيفة وبنسبة بلغت 11.4%، كذلك منطقة الجوف التي نمت الوظائف الخاصة بالمرأة بنحو 11.3% تلاها منطقة القصيم بنحو 11.1%.

ويبلغ عدد العاطلات عن العمل بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 439.6 ألف امرأة، ما يشكل نسبة 34.5 % من نسبة معدل البطالة من بين الإناث، أما الذكور فقد بلغت نسبة العاطلين نحو 5.7%، ليكون بذلك إجمالي العاطلين عن العمل بنهاية الفترة من بين السعوديين ما يعادل 12.1 %.



ويبلغ معدل البطالة في المملكة بعدد السكان 15 سنة فأكثر، "سعوديون أو غير سعوديين" نحو 2.6% للذكور وكذلك 23.6% للإناث.

وتسعى المملكة من خلال برنامج التحول الوطني 2030 إلى استهداف رفع القوة العاملة النسائية من 23 إلى 28% في عام 2020، كذلك خفض معدل البطالة للسعوديين إلى 9 %.