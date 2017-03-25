السعودية.. نمو ودائع القطاع الخاص 25% لـ 97 مليار ريال

نمت ودائع الأفراد والشركات في المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر يناير الماضي، نحو 25.6 في المئة لتبلغ 97.9 مليار ريال بفارق 19.9 مليار ريال مقارنة بنهاية نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات مؤسسة النقد السعودي "ساما".

وسجلت الودائع أعلى مستوى منذ 20 شهرا، بالتحديد شهر يونيو 2015، حيث بلغت حينها 98.28 مليار ريال، وهي أعلى مستوى على الإطلاق. واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمتوسط 95.6 مليار ريال مقارنة بمتوسط العام الماضي (12 شهرا) عند 89.14 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 89.4 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغ النمو بواقع 7.3 في المئة، وشكلت ودائع الأفراد والشركات من العملات الأجنبية نحو 6.12 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يناير 2017، مقارنة بـ 4.89 في المئة لشهر يناير 2016.

وعلى أساس شهري، فقد نمت الودائع بنحو 5.5 في المئة، بفارق 5.11 مليار ريال مقارنة بديسمبر 2016 البالغة حينها 92.87 مليار ريال.

من ناحية أخرى، تراجعت ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية خلال شهر يناير الماضي بنحو 15.8 في المئة مقارنة بديسمبر 2016، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الثامن على التوالي، حيث بلغت 25.3 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق عند 30.1 مليار ريال بفارق بلغ 4.7 مليار ريال.

ويأتي من أسباب تراجع ودائع الهيئات الحكومية منذ شهر يوليو 2016 من العملات الأجنبية، تسديد المستحقات المطلوبة عليها في ظل تراجع أسعار النفط إضافة إلى تراجع الفوائد على أسعار بعض العملات الأجنبية.

وبلغ إجمالي ودائع المصارف بالعملات الأجنبية خلال يناير الماضي نحو 123.38 مليار ريال مقارنة بـ 123.01 مليار خلال ديسمبر 2016 بفارق بلغ 369 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المئة.

وتراجع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يناير بنسبة 1 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر السابق له، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 1.6 تريليون ريال، لتواصل الودائع المصرفية تراجعها للشهر الثالث على التوالي. وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 980.56 مليار ريال منها 917.5 مليار ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 63.06 مليار للهيئات الحكومية حيث نمت 0.6-2.3 في المئة على التوالي.

وكذلك من مكونات الودائع، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية يناير نحو 469.8 مليار ريال، منها 244.06 مليار ريال للأفراد والشركات وكذلك 225.7 مليار للهيئات الحكومية، إضافة إلى الودائع شبه النقدية بلغت 149.9 مليار ريال التي تتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.