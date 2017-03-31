أبوظبي المالية تنفي خطط دمج شعاع مع gfh

كشف #جاسم_الصديقي الرئيس التنفيذى لـ #مجموعة_أبو_ظبي_المالية في تصريحات خاصة لقناة "العربية" عن التخطيط لطرح أكبر #صندوق_استثمار_عقاري في أحد أسواق #الإمارات العام الحالي بقيمة 3 مليارات #درهم.

وأكد #الصديقي أنه لن يكون هناك طرح لـ #أسهم "مجموعة أبوظبي المالية" في #الأسواق حيث سيتم التركيز على #طرح #شركات تابعة أو #صناديق_استثمار.

وتوقّع أن تحقق "مجموعة أبوظبي المالية" معدلات #نمو تصل إلى 70% خلال عام 2017 وهي نفس المعدلات المحققة عام 2016 والذي شهد ظروفا صعبة أهمها التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن عام 2017 سيكون أفضل من ناحية #إعادة_هيكلة اقتصاديات دول #الخليج بعيدا عن الاعتماد على #النفط وأيضا انخفاض #قيمة_الأصول لتصبح أكثر جاذبية.

ونفى الصديقي أن يكون هناك خطط لدمج #شعاع_كابيتال مع #جي_إف_إتش gfh في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن "شعاع كابيتال" تركز حاليا على #استحواذات أخرى.

وحول الهدف من #استحواذ "شعاع كابيتال" على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية أوضح الصديقي أن الهدف هو إعادة #شعاع كابيتال إلى مكانتها السابقة ولتكون أحد أكبر اللاعبين في #أسواق_الإمارات.

وأشار إلى أن الاستحواذات تمثل جزءاً من استراتيجية "شعاع كابيتال" سواء عن طريق #التمويل النقدي أو إصدار #أسهم بهدف تحقيق الاستراتيجية المستهدفة بتحويل "شعاع كابيتال" إلى واحدة من أكبر #الشركات في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات.

وكشف الصديقي لـ"العربية" أن "شعاع كابيتال" لديها اهتمام باستحواذات في عدة #أسواق تركز عليها حاليا وتقيم فرص جيدة فيها وهي #لسعودية و #الإمارات و #مصر.

وحول إدراج #المصرف_التجاري_الخليجي في #سوق_دبي توقع جاسم الصديقي أن يتم #الإدراج بعد الحصول على موافقات قبل الصيف الحالي وتقوم "شعاع كابيتال" بدور مستشار الإدراج المزدوج.

وكشف الصديقي أن نسبة الأسهم في #بورصة_دبي لم يتم تحديدها بعد ولكن لن تقل عن 30%. وسيتم ذلك عبر الإدراج المزدوج لجزء من الأسهم المدرجة في #سوق_البحرين.